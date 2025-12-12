Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до пяти

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник, который направлялся в сторону столицы.

Сообщение мэра было опубликовано в его Telegram-канале в 08:28 мск — когда именно был сбит БПЛА, не сообщается. «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал господин Собянин.

Всего с ночи с учетом этого беспилотника на подлете к Москве были сбиты пять БПЛА. Сообщение о первом было сделано в 02:52, еще о трех — в 05:43.