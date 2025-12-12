В Челябинске контрактника приговорили к шести годам колонии за самоволку

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту, который полтора года уклонялся от службы. Ему назначили шесть лет исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что из-за травмы со 2 февраля по 2 марта 2024 года контрактник считался временно негодным к военной службе. Он должен был вернуться в воинскую часть не позднее 4 марта. Но военнослужащий этого и не сделал и оставался у себя дома до задержания в июне этого года.

Приговор вынесен по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление воинской части).