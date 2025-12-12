Петербуржцев предупредили о возможной гололедице 12 декабря

Погодные условия в Санкт-Петербурге 12 декабря сформирует тыловая часть уходящего циклона. В городе в первой половине дня ожидается кратковременный снег, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Синоптик предупредил, что на дорогах и тротуарах в пятницу может образоваться гололедица. Температура воздуха в Петербурге опустится до -1…-3 градусов, в Ленобласти — до 0…-5. При этом в течение дня она будет понижаться.

«Ветер северный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы»,— добавил господин Леус.

Накануне в ГУ МЧС по Петербургу жителей города также предупредили, что скорость ветра 12 декабря местами может дойти до 15 м/с.

Татьяна Титаева