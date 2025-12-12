Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту нарушения прав семей в Нижнем Вожое

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту нарушения прав многодетных семей в деревне Нижний Вожой, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Жители деревни сообщили о том, что более десяти лет назад им были выданы земельные участки в местности с отсутствием транспортного сообщения и уличного освещения. Местные жители вынуждены добираться до социально значимых объектов пешком, и их многочисленные обращения не привели к решению проблемы.

«Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства»,— отмечается в сообщении.

Анастасия Лопатина