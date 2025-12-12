Священник задержал дебошира, крушившего машины на парковке в Красноярском крае

В Красноярском крае протоиерей Павел Фролов принял участие в задержании хулигана, повредившего шесть автомашин, стоящих на парковке. Полиция вручила священнослужителю благодарственное письмо, сообщает ресурс МВД медиа.

Инцидент произошел в городе Шарыпово (юго-запад Красноярского края). Утром в дежурную часть полиции поступил сигнал о том, что неизвестный повредил шесть автомобилей. Дебошир прыгал по легковушкам, бил руками и ногами, а затем вырвал возле остановки скамейку и урну и уже с их помощью крушил машины.

Когда на улицу стали выходить автовладельцы, злоумышленник попытался скрыться. Задержать его удалось очевидцам, среди которых оказался протоиерей Павел Фролов. Священнослужитель оказался на месте происшествия после получения через мобильное приложение уведомления о срабатывании сигнализации на автомобиле, принадлежащем его родственнице.

Задержанным оказался 20-летний местный житель. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог объяснить мотивы своего поступка. Следователи возбудили уголовное дело, предварительный ущерб составляет 1,5 млн руб.

Илья Николаев