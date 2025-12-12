В Ижевске задержаны закладчики наркотиков с 278 свертками

В Ижевске задержали двух 20-летних местных жителей по подозрению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере (ст.228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Молодые люди были пойманы в лесополосе на ул. Бабушкина с наркотиками синтетического происхождения.

Задержанные признались, что являются закладчиками интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Они забрали партию наркотиков в Малопургинском районе и расфасовали ее у одного из них.

При обыске квартиры одного из задержанных полиция обнаружила упаковочный материал, весы и 278 свертков с химическим порошком, которые направлены на экспертизу. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Анастасия Лопатина