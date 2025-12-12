Япония погрузилась в период гаданий

На фоне высоких рейтингов японского премьера Санаэ Такаити в стране стали задаваться вопросом, не подтолкнет ли это ее к роспуску нижней палаты парламента для проведения внеочередных выборов. Так традиционно поступали многие главы прежних японских правительств, желая переподтвердить народный кредит доверия к себе и своей политической силе. Нынешняя популярность премьера Такаити действительно дает правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии шанс выйти из затяжного кризиса и укрепить парламентские позиции. Но есть в этом и риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Issei Kato / Reuters Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Issei Kato / Reuters

Разговоры о большой вероятности скорого роспуска парламента начались в Японии в начале декабря. Первыми об этом заговорили в оппозиции. «Поскольку рейтинг доверия к правительству высок, она (Санаэ Такаити.— “Ъ”) может решить, что настал подходящий момент, и пойти на этот шаг»,— заявил 6 декабря генсек главной оппозиционной силы в парламенте Конституционно-демократической партии Дзюн Адзуми.

Досрочный роспуск нижней палаты парламента действительно превратился в политической традиции Японии скорее в правило, нежели исключение. С 1947 года лишь один ее созыв (1972 года) продержался полный четырехлетний срок. Премьер-министры регулярно использовали право роспуска, чтобы разблокировать проведение законопроектов или укрепить свои позиции (так, в частности, на фоне собственных высоких рейтингов поступал ныне покойный премьер Синдзо Абэ).

Рейтинги Санаэ Такаити, ставшей премьером только в октябре, действительно остаются стабильно высокими. Данные опроса газеты «Ёмиури» за ноябрь показали, что политику ее администрации одобряет 72% респондентов — на 1% больше, чем в предшествующий месяц. Сравнимый уровень поддержки продемонстрировало и исследование газеты «Асахи»: 68% — в октябре, 69% — в ноябре.

Со времен второго кабинета Синдзо Абэ лишь администрации Санаэ Такаити удалось, начав с высоких рейтингов одобрения, удержать их в следующем месяце. Респонденты выражают одобрение ее фискальной политике и мерам экономической поддержки граждан. На дипломатическом фронте они высоко оценивают усилия Санаэ Такаити по укреплению отношений с президентом США Дональдом Трампом. Умеренную поддержку вызывает также позиция премьера в отношении Китая. Наконец, немалую роль в народной любви к нынешнему лидеру Японии играет ее образ «преемницы Синдзо Абэ».

На таком фоне перспектива сделать ставку на популярность госпожи Такаити и подтянуть позиции всей партии выглядит очень заманчивой для правящей ЛДП, пережившей за последние годы несколько крупных кризисов. Их апогеем стала потеря парламентского большинства: сперва в нижней палате — в октябре 2024 года, а затем и в верхней — в июле 2025 года.

Неудивительно, что о возможности досрочных выборов заговорили и некоторые внутри партии. Так, член верхней палаты советников Хироси Ямада на днях призвал премьера распустить нижнюю палату и «напрямую обратиться к народу с просьбой о доверии» в начале следующей сессии, которая стартует в январе.

Однако такой шаг может быть сопряжен со значительным риском.

Прежде всего личная популярность Санаэ Такаити вовсе не гарантирует успех правящей партии на избирательных участках. Согласно данным опросов газеты «Ёмиури», уровень поддержки ЛДП в октябре и ноябре оставался на уровне 32%. И хотя рейтинг и вырос в сравнении с августовским показателем в 23%, он все равно сильно отстает от популярности премьер-министра. Это отчасти продемонстрировали и результаты некоторых местных выборов. Выборы в законодательный орган округа Кацусика (Токио) 9 ноября принесли победу лишь 10 из 17 кандидатов от ЛДП. На выборах же мэра Фукусимы 16 ноября поддержанный большей частью правящей партии кандидат также потерпел поражение.

«Доверие к ЛДП до сих пор не вернулось,— отметил высокопоставленный партийный чиновник.— И хотя премьер-министр пользуется большой популярностью, она скорее отражает высокий уровень ожиданий от нее» (цитата по Okinawa Times).

Дополнительный фактор неопределенности — позиция партии «Комэйто», которая с 1999 года была коалиционным партнером ЛДП, но в этом октябре решила разорвать альянс и уже заявила, что прекратит организационную поддержку ЛДП. Пока эта политическая сила выбрала выжидательную тактику, не примкнув и к оппозиции, однако гипотетическое сотрудничество «Комэйто» с другими оппозиционными партиями может стать серьезной угрозой для правящей коалиции.

Наконец, еще один фактор против скорейшего роспуска парламента — недавнее пополнение рядов ЛДП. 28 ноября к фракции правящей партии примкнули три независимых депутата палаты представителей. В результате правящая коалиция впервые с октября 2024 года восстановила большинство в нижней палате, получив 233 из 465 мест. Это позволяет кабинету Санаэ Такаити проводить через парламент бюджетные законопроекты, а также исключает возможность вотума недоверия со стороны оппозиции.

Сама Санаэ Такаити пока что давала понять, что не горит желанием распускать нижнюю палату. 2 ноября она заявила, что «сначала необходимо реализовать обещанную гражданам политику», включая экономические меры и план по сокращению числа мест в нижней палате. О том, что общественность от премьер-министра ожидает в первую очередь действий, а не еще одних выборов, говорят и внутри ее партии. 66% сторонников ЛДП заявили, что не хотят проведения досрочных выборов в ближайшее время.

Ярослав Фокин