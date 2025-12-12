В Ростове продолжается рассмотрение вопроса застройки Кумженской рощи

Участок площадью 88 гектаров в районе Кумженской рощи в Ростове-на-Дону может быть использован для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ). В его рамках планируется строительство жилых домов малой и средней этажности, а также создание социальных объектов. Об этом на заседании областного правительства сообщил генеральный директор Региональной корпорации развития Михаил Тихонов.

По информации господина Тихонова, проектом, кроме жилой застройки, предусмотрено создание общественных зон отдыха. На данный момент точные границы застройки территории не определены. Тем не менее известно, что ранее два крупных застройщика: ГК «Эталон» и ГК Dogma, намеревались возвести здесь несколько микрорайонов, рассчитанных на проживание более 150 тыс. человек.

В конце октября 2025 года ГК Dogma перенесла срок подачи заявления в Минстрой Ростовской области по проекту застройки в районе Кумженской рощи. Документы планируют направить до конца 2025 года вместо третьего квартала. Первые подготовительные работы на площадке по-прежнему запланированы на начало второго квартала 2026 года. Объем инвестиций остается на уровне 230 млрд руб., но структура финансирования уточняется.

Наталья Белоштейн