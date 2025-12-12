Удмуртия заняла 30-е место по количеству выданных потребкредитов в ноябре

В Удмуртии было выдано 15 тыс. потребительских кредитов в ноябре, что на 13,8% меньше по сравнению с октябрем, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Республика заняла 30-е место среди регионов России по количеству выданных потребкредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом, по стране количество выданных потребительских кредитов в ноябре сократилось на 14,7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1,42 млн единиц. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 5%.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, отметил, что снижение числа выданных кредитов свидетельствует об охлаждении спроса и ухудшении качества заявок. Это вынуждает банки ужесточать кредитную политику и ориентироваться на заемщиков с хорошей кредитной историей.

Анастасия Лопатина