У жительницы Добрянки изъяли мефедрон и кокаин

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю задержали 50летнюю жительницу Добрянки, причастную к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба главка.

В ходе обыска квартиры, арендованной женщиной в Дзержинском районе Перми, полицейские изъяли 1,5 кг мефедрона, 30 гр кокаина, весы и упаковочный материал.

Предварительно установлено, что злоумышленница купила наркотики в одном из теневых магазинов для дальнейшей перепродажи мелкими партиями.

Следователем УМВД России по городу Перми возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.