За ночь силы ПВО сбили 90 беспилотников над регионами России

Российские силы ПВО за ночь сбили 90 беспилотников ВСУ над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Больше всего дронов уничтожили над Брянской областью — 69 БПЛА.

Восемь беспилотников сбили над Ярославской областью, четыре — над Московской областью. По три дрона сбили над Смоленской, Тверской областью, акваторией Черного моря. По два дрона — над Тамбовской и Тульской областями. По одному БПЛА сбили над территорией Орловской и Ростовской областей.

В Твери в результате ночного налета пострадали семь человек, в том числе один ребенок. Губернатор региона Виталий Королев сообщил об ударе беспилотника по жилому дому. Агентство ТАСС писало, что в результате взрыва повреждены несколько многоквартирных домов и автомобили. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отразили налет дронов на Ростов-на-Дону, Таганрог и Верхнедонский район. Люди не пострадали. Власти Тульской и Смоленской также писали, что в результате ночного налета никто не пострадал, повреждений на земле нет.