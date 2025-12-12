Депутат красноярского заксобрания избран главой Эвенкии

Новым главой Эвенкийского муниципального района Красноярского края избран Андрей Гаюльский. Соответствующее решение приняла сессия райсовета, состоявшаяся 12 декабря.

«За него проголосовали 16 депутатов из 19 присутствующих на сессии»,— сообщил первый вице-губернатор региона Сергей Пономаренко.

Господин Гаюльский в 2019-2021 годах руководил принадлежащим муниципалитету оленеводческо-племенным хозяйством «Суриндинский». В 2021 году он был избран депутатом законодательного собрания Красноярского края, заняв второе место в двухмандатном округе в Эвенкии. Входит во фракцию «Единой России».

Ранее исполнительную власть в Эвенкии возглавлял Андрей Черкасов, избранный главой в декабре 2020 года на пятилетний срок. Андрей Гаюльский также участвовал в этом конкурсе.

Валерий Лавский