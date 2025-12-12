Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Депутат красноярского заксобрания избран главой Эвенкии

Новым главой Эвенкийского муниципального района Красноярского края избран Андрей Гаюльский. Соответствующее решение приняла сессия райсовета, состоявшаяся 12 декабря.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«За него проголосовали 16 депутатов из 19 присутствующих на сессии»,— сообщил первый вице-губернатор региона Сергей Пономаренко.

Господин Гаюльский в 2019-2021 годах руководил принадлежащим муниципалитету оленеводческо-племенным хозяйством «Суриндинский». В 2021 году он был избран депутатом законодательного собрания Красноярского края, заняв второе место в двухмандатном округе в Эвенкии. Входит во фракцию «Единой России».

Ранее исполнительную власть в Эвенкии возглавлял Андрей Черкасов, избранный главой в декабре 2020 года на пятилетний срок. Андрей Гаюльский также участвовал в этом конкурсе.

Валерий Лавский

