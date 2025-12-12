Руководителя челябинского детского центра осудили за травму ребенка

Калининский районный суд Челябинска признал виновным руководителя семейного пространства «Акула-парк» по п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). После случая с мальчиком, получившим травму в центре, его приговорили к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что руководитель семейного пространства эксплуатировал батутную арену, смонтированную с нарушениями и недостатками. Он знал, что оказывает небезопасную услугу, но хотел продолжать зарабатывать. В декабре 2024 года семилетний мальчик, находясь на батуте, от прыжка другого ребенка взлетел вверх. Перелетев через ограждение, он упал на пол и получил тяжелую травму головы.

Фигурант полностью признал вину. Помимо основного наказания, суд взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда и причиненного материального ущерба в сумме 8,6 млн руб.

Виталина Ярховска