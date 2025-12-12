Завершить строительство ЖК «Юность» в Перми планируют в 2027 году

Строительство ЖК «Юность» в рамках комплексного развития территории (КРТ) Тихий Компрос планируется к 2027 году. Об этом вчера на презентации проекта рассказали представители застройщика ООО «Комфорт и функциональность» (входит в холдинг «Брусника»). Проект реализуется в контуре улиц Солдатова, Емельяна Ярославского и Лодыгина и включает в себя строительство двух зданий: башни и секционного дома высотой 9–16 этажей, спроектированных так, чтобы совместно с существующими зданиями формировать единый городской квартал.

В доме предполагается 422 квартиры, высота потолков 2,7–3 м. В квартирах предусмотрены открытые террасы, в доме появятся общие кладовые, колясочные и подземный паркинг. Цена будет начинаться от 3,9 млн руб. На первом этаже расположатся коммерческие помещения. Входная площадь будет окружена зелеными насаждениями и украшена арт-объектом. На второй площади появятся амфитеатр и водный объект. Двор будет оборудован несколькими игровыми площадками для разных возрастных групп, зонами тихого отдыха и спортивной площадкой. В 5–10 минутах будут доступны школы и детские сады, а также совсем рядом с домом располагается поликлиника.

Напомним, что осенью прошлого года с компанией группы «Брусника» был заключен договор о КРТ жилой застройки, ограниченной улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе Перми. В обязательства застройщика входит расселение пяти аварийных домов, расположенных в границах территорий (на сегодняшний день реализовано на 70%). Начало первого этапа строительства в рамках КРТ Тихого Компроса планируется во втором квартале 2026 года.