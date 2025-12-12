В Ростове 61% работающих ожидают в 2026 году повышения зарплаты

Повышение зарплаты стало главным ожиданием для большинства работающих жителей Ростова-на-Дону в 2026 году. По результатам опроса, этот запрос получил 61% голосов. Повышение уровня дохода важно для всех респондентов, независимо от их пола, возраста, уровня дохода или образования. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

По данным аналитиков, на втором месте по значимости для ростовчан оказался карьерный рост, который выбрали 36% опрошенных. Стабильность занимает третье место, получив 30% голосов.

27% жителей города мечтают о лучших условиях труда и более компетентном руководстве. 18% опрошенных стремятся к выполнению новых и интересных задач. Еще 17% ожидают расширения пакета компенсаций. 14% рассчитывают на признание их вклада в успех компании. 8% хотят снижения рабочей нагрузки и улучшения взаимоотношений с коллегами. Только 4% горожан не имеют ожиданий от своей работы.

Молодежь до 35 лет (50%) считает карьерный рост наиболее важным фактором, в то время как для поколения 45+ его значимость снижается до 25%. Стабильность, напротив, приобретает большее значение с возрастом: ее важность подчеркивают 17% респондентов до 35 лет, 32% опрошенных в возрасте 35-45 лет и 36% среди тех, кто старше 45. Интересно, что новых задач чаще ожидают работники старше 45 лет (26%), чем молодые люди до 35 (10%).

Женщины несколько чаще мужчин указывают на важность карьерного роста, адекватного руководства и новых задач.

Работники с доходом от 150 тыс. руб. больше ценят интересные задачи, чем те, кто зарабатывает меньше. Люди с зарплатой до 80 тыс. руб. проявляют повышенный интерес к стабильности и росту зарплаты.

Наталья Белоштейн