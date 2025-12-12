Politico: Трамп формирует коалицию для противостояния Китаю в сфере редкоземов

Администрация президента США Дональда Трампа заручилась поддержкой пяти союзных стран в деле создания коалиции для снижения доминирующей роли Китая в области редкоземельных элементов, а также его мощи в качестве центра искусственного интеллекта и других технологических секторов. Об этом сообщает Politico.

США планируют в пятницу подписать декларацию Pax Silica, объединяющую Сингапур, Австралию, Японию, Южную Корею и Израиль в рамках сотрудничества, направленного на устранение дефицита в доступе к важнейшим минеральным ресурсам. Администрация Трампа активно стремится привлечь и другие страны к участию в этой группе, говорится в статье.

«Это промышленная политика коалиции по экономической безопасности, и она меняет правила игры, потому что сегодня нет группы, где мы могли бы собраться вместе, чтобы обсудить экономику искусственного интеллекта и то, как мы конкурируем с Китаем в области искусственного интеллекта»,— приводит издание комментарий замгоссекретаря США по экономическому росту, энергии и экологии Джекоба Хелберга. Также, с его слов, коалиция призвана фактически заблокировать инициативу Китая «Один пояс, один путь», лишив Китай возможности «покупать порты, основные автомагистрали, транспортные и логистические коридоры».

Подписание декларации открывает однодневный саммит Pax Silica, в котором примут участие официальные лица из Евросоюза, Канады, Нидерландов и ОАЭ. На нем предполагается обсудить вопросы сотрудничества в производстве, переработке полезных ископаемых и логистике.

Эрнест Филипповский