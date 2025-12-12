Депутат гордумы планирует построить инженерный центр в рамках инвестпроекта

ООО «РТК “Новые Технологии”», принадлежащее депутату гордумы Перми Алексею Овчинникову, планирует к строительству инженерный центр для ремонта и обслуживания промышленной электроники. Проект был рассмотрен вчера на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, сообщает пресс-служба гордумы. Объект предлагается возвести в Свердловском районе на улице Куйбышева. Площадь инженерного центра составит 685,5 кв. м, в нем разместятся офисы, склад и технические помещения. Инвестиции составят 81 млн руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Алексей Овчинников

ООО «РТК “Новые Технологии”» занимается ремонтом машин и оборудования; 66,67% компании принадлежит депутату Алексею Овчинникову, 33,33% — Александру Овчинникову. Стоит отметить, что в прошлом году компания была перепрофилирована, ранее она консультировала предпринимателей по подготовке заявок на участие в торгах.

На совете по предпринимательству был также рассмотрен проект многофункциональной производственно-строительной базы, которая обеспечит производство и хранение материалов, изделий и конструкций из металла, используемых при строительстве. Инвестором выступает ООО «Парма», объект планируется разместить в микрорайоне Новый Крым на Воронежской улице. Инвестиции составят 82 млн руб.