Петербуржцы с начала года потратили больше 21 млрд рублей на украшения

С января по сентябрь жители Санкт-Петербурга потратили более 21 млрд рублей на ювелирные изделия. Об этом «Ъ Северо-Запад» сообщили в аналитическом центре компании Sokolov.

Достигнутый показатель на 9% превосходит уровень прошлого года. Средний чек покупки в Северной столице за обозначенный период вырос на 20% и составил 11,3 тыс. рублей.

В Ленинградской области траты превысили 2 млрд рублей, увеличившись на 13%. В целом по России граждане потратили на покупку драгоценностей 347 млрд рублей.

«В этом году ключевым фактором динамики рынка стало усиление цифровизации спроса и роли маркетплейсов. Доля онлайн-продаж в ювелирной рознице достигла 29% (28% годом ранее), при этом доля маркетплейсов выросла до 12,7% от всего рынка против 9,2% за аналогичный период прошлого года»,— заявила руководитель аналитического центра бренда Алина Колпакова.

Татьяна Титаева