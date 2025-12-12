Следователи установят причины отсутствия электричества в Сосновском районе

По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Константина Правосудова в Сосновском районе организована проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). Причиной стали сообщения об отсутствии электричества в деревне Ключи, сообщает пресс-служба госоргана.

Видеообращение местные жители выложили в социальные сети. По их словам, в деревне нет стабильного электричества около недели. Это в том числе влияет на температуру воздуха в домах, хотя ранее ресурсоснабжающая организация заменила оборудование.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Виталина Ярховска