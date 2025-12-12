В Челябинской области протестировали платформу защиты от дронов

В Челябинской области протестировали прототип платформы для защиты населения и инфраструктуры от дронов. Конструировала комплексное решение компания «Азимут» Госкорпорации Ростех при поддержке челябинского производственного объединения «Компас», сообщает пресс-служба разработчика.

Прототип состоит из устройства радиолокационной и радиоэлектронной разведки, многопозиционной системы наблюдения, системы видеонаблюдения с акустическим обнаружением в лесных массивах, оптико-тепловизионного комплекса. Базой стало разработанное «Азимутом» оборудование для автоматизации полетно-информационного обслуживания «Юпитер». С помощью него осуществляется единое управление и обработка данных, поступающих от специализированных средств. Может планировать и контролировать выполнение полетов, фиксировать отклонения от пути. Комплекс также позволяет выявлять беспилотники, летящие без разрешений и идентификаторов, прогнозировать угрозы и выдавать информацию в системы противодействия.

Тестирование прошло успешно. Прототип устойчиво выявлял дронов-нарушителей в контролируемой зоне. На экране «Юпитера» отображались все необходимые данные о БПЛА и охраняемых территориях.

Виталина Ярховска