Кипр и Мальта заявили о рисках для судоходства от антироссийских санкций

Кипр и Мальта, обладающие крупнейшими судоходными флотами в ЕС, предупредили, что любые новые санкции против России, включая возможный полный запрет на морские перевозки российской нефти, не должны наносить ущерб законному бизнесу отрасли.

Как сообщает Reuters, страны «Группы семи» (G7) и Евросоюз обсуждают замену действующего потолка цен на российскую нефть полным запретом на ее морскую транспортировку. Цель — сократить доходы Москвы от экспорта энергоносителей, которые финансируют военный конфликт в Украине.

Как отмечает Reuters, запрет на перевозки затронет в первую очередь флоты Кипра, Мальты и Греции, через которые осуществляется значительная часть такой торговли. Согласно источникам агентства, запрет на услуги может войти в следующий пакет санкций ЕС, запланированный на начало 2026 года.

«Любой отказ от ограничения цен должен избегать переноса морских перевозок в юрисдикции, не входящие в ЕС, где ЕС потеряет контроль, а вместе с ним и рычаги влияния, необходимые для соблюдения европейских стандартов»,— указано в заявлении правительства Мальты.

Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос подчеркнул необходимость «целостного подхода». По его словам, ключевое внимание следует уделить борьбе с обходом существующих санкций.