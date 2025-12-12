Хакасия подготовила предложения для увеличения вывоза угля

В Хакасии за 11 месяцев 2025 года добыто 23,5 млн т угля, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные привела заместитель главы республики Юлия Исмагилова на круглом столе фракции КПРФ в Госдуме РФ, сообщает ТАСС.

По ее словам, рост добычи стал возможен благодаря росту поставок на внутренний рынок и на экспорт в западном направлении. При этом поставки в восточном направлении сократились. «В 2020 году Хакасия отгружала на экспорт в восточном направлении 11,5 млн т, и угольные компании нам говорили, что могли спокойно вывести больше 16 млн т. А сейчас прогноз по 2025 году — где-то 5 млн т угля, падение больше чем в два раза»,— процитировало госпожу Исмагилову информагентство.

Как сообщила замглавы Хакасии, в регионе власти и угольщики подготовили несколько предложений для изменения ситуации. В их числе предоставление государственных субсидий «Российским железным дорогам», повышение эффективности железнодорожной инфраструктуры, введение специализированных вагонов повышенной грузоподъемности и др.

Валерий Лавский