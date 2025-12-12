Ким Чен Ын назвал 2025 год исторически поворотным в развитии КНДР

Подводя итоги 2025 года, глава КНДР Ким Чен Ын назвал его «годом исторического поворота» с «динамичным прорывом во всестороннем развитии страны». Программное выступление лидера на расширенном заседании XIII пленума ЦК Трудовой партии Кореи восьмого созыва публикует в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: KCNA / Reuters Лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: KCNA / Reuters

Ким Чен Ын отметил успехи при выполнении пятилетнего повышенного плана в производственной сфере, рост к прошлому году урожая зерновых, завершение строительства многих важных для экономики объектов, а также «усиление режима экономии». «В результате достигнуты цели развития экономики на нынешний год и выполнена пятилетка»,— цитирует его агентство.

Лидер Северной Кореи отдельно остановился на достижениях в модернизации всех составных частей обороноспособности. «Менее чем за год части разных родов войск нашей армии добились блестящих боевых успехов в зарубежной военной операции и продемонстрировали честь нашего государства и нашей армии как непобедимой армии, настоящего защитника международной справедливости»,— подчеркнул он.

Результаты прошлой пятилетки в январе 2021 года Ким Чен Ын называл провальными почти по всем направлениям экономики. Об этом он говорил на VIII партийном съезде, где и был принят нынешний пятилетний план. Основными направлениями развития были определены металлургия, химпром и агросектор. Также ставилась задача увеличения производства потребительских товаров.

Эрнест Филипповский