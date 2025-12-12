Bloomberg: власти США готовятся принять новые налоговые льготы для корпораций

Министерство финансов США на следующей неделе готовится опубликовать разъяснения о новых налоговых льготах для корпораций. По информации источников Bloomberg, речь идет о налоговых вычетах расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Издание отмечает, что новые налоговые разъяснения дополняют преференции, утвержденные Конгрессом по инициативе президента США Дональда Трампа в июле этого года. Законопроект восстановил авансовые вычеты инвестиций в НИОКР, которые были отменены в 2022 году. Кроме того, были введены постоянные налоговые льготы по процентам по кредитам, расширены возможности списания расходов на приобретение оборудования, увеличены вычеты по налогам штата и местным налогам.

Уточняется, что нововведение продолжит ослаблять воздействие на бизнес «минимального корпоративного налога в 15%», который был принят экс-президентом Джо Байденом в 2022 году. Министерство финансов США ранее в этом году предоставило льготы страховым, судоходным и коммунальным компаниям, а также разрешило исключить из налогообложения нереализованные прибыли от операций с криптовалютой.

Влад Никифоров