За продажу личных данных через боты подростка из Хакасии оштрафовали

В Хакасии суд вынес приговор 17-летнему местному жителю за незаконный сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные (ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Ему назначили штраф в размере 40 тыс. руб., сообщило главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, подросток при помощи своего компьютера собирал из закрытых источников в интернете персональные данные граждан России, в том числе несовершеннолетних. Этой деятельностью он занимался с января по март 2025 года.

Полученные данные злоумышленник хранил для дальнейшей продажи. Для нее он использовал боты в мессенджере, однако его преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ республики.

Александра Стрелкова