Число сбитых вблизи Москвы беспилотников увеличилось до четырех

Силы ПВО сбили вблизи Москвы еще три беспилотника, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Всего с начала ночи на подлете к столице сбиты четыре беспилотника.

В ночь на 12 декабря в некоторых регионах России действует предупреждение об угрозе атаки БПЛА. В Твери беспилотник попал в многоквартирный дом. Пострадали семь человек, в том числе ребенок. О налете беспилотников также сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.