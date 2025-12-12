Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Число сбитых вблизи Москвы беспилотников увеличилось до четырех

Силы ПВО сбили вблизи Москвы еще три беспилотника, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Всего с начала ночи на подлете к столице сбиты четыре беспилотника.

В ночь на 12 декабря в некоторых регионах России действует предупреждение об угрозе атаки БПЛА. В Твери беспилотник попал в многоквартирный дом. Пострадали семь человек, в том числе ребенок. О налете беспилотников также сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

