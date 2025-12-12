FT: банки Британии недовольны планами передачи Украине российских активов

Банки Великобритании выступили против плана по использованию замороженных российских активов в размере почти 8 млрд фунтов стерлингов ($10,6 млрд) для Украины, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Они недовольны, что Лондон не обещает им возместить ущерб в случае подачи Москвой в ответ судебных исков.

Высокопоставленные банкиры сказали FT о значительных юридических рисках, если активы пойдут на финансирование кредитов Украине под нулевые проценты. Также они не видят гарантий того, что по условиям будущего мирного соглашения между Украиной и Россией Москва выплатит Киеву репарации, которые погасят кредит.

«Нас беспокоит законность этого процесса. Правительство создает новый прецедент, потому что никогда прежде не арестовывало активы подобным образом. Россия подаст на них в суд»,— цитирует издание одного из банкиров. Газета подчеркивает, что до сих пор в тайне держатся данные о том, сколько и в каком банке лежит российских денег, — банкиры не хотят раскрывать причастность.

Великобритания и ЕС в экстренном порядке обсуждают варианты использования российских активов, замороженных с 2022 года. Премьер Кир Стармер и европейские лидеры хотят срочно задействовать их, поскольку власти США сократили поддержку Киева. Тем самым они надеются «купить» себе место за столом переговоров, считает FT.

В начале декабря The Times писала, что правительство Великобритании готово передать Украине российские активы на 8 млрд фунтов стерлингов. Изымать активы российских физлиц Лондон не планирует.

Эрнест Филипповский