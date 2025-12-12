Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении всеукраинского референдума по территориальным вопросам в ходе урегулирования конфликта на Украине. Господин Медведев в соцсети X назвал этот шаг «средним пальцем» в адрес США, которые выступают главным спонсором и посредником на переговорах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По мнению Дмитрия Медведева, предложение провести народное голосование по вопросу вывода украинских войск из Донбасса и создать демилитаризованную зону направлено на сознательное затягивание и срыв мирного процесса. «Все понимают, что территориальный референдум на Украине затормозит переговоры. Именно этого и добивается киевский клоун»,— заявил он. При этом он призвал американскую администрацию задуматься, «как долго еще Америка намерена мириться с этим» поведением украинского руководства.

Демилитаризация и статус спорных территорий входят в число ключевых пунктов мирного плана США. В Вашингтоне выступают за создание демилитаризованной зоны вдоль всей линии соприкосновения, что Киев категорически отвергает. Ранее украинский лидер в Лондоне встречался с европейскими лидерами и заявил, что Киев не готов обсуждать территориальные уступки, а детали проведения референдума пока неизвестны.