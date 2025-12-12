Еще четыре аэропорта приостановили работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Ярославля введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Волгограда и Калуги. На два часа работу приостанавливал аэропорт Сочи.

В ночь на 12 декабря угроза атаки БПЛА объявлена в Дагестане, Рязанской, Орловской областях и некоторых других регионах России. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что вблизи города сбит один беспилотник.