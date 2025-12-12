«Крабовому королю» Кану заочно увеличили срок до 24 лет колонии

Фрунзенский районный суд Владивостока заочно приговорил рыбопромышленника Олега Кана, которого СМИ называют «крабовым королем», к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент «Ъ» из зала суда. С него также взыскали 4,2 млрд руб. за контрабанду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Кан

Фото: фонд «Родные Острова» Олег Кан

Фото: фонд «Родные Острова»

Предприниматель признан виновным в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), контрабанде стратегически важных ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) в Японию, Китай и Южную Корею более 3 тыс. тонн живого краба на 2,6 млрд руб., уклонении от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК РФ) и налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) на сумму свыше 3,6 млрд руб.

Назначенное наказание включает в себя 17 лет колонии строгого режима, которые предприниматель получил ранее за организацию заказного убийства рыбопромышленника Валерия Пхиденко, совершенного в 2010 году во Владивостоке.

В ходе процесса сторона защиты утверждала, что Олег Кан умер еще в 2023 году в Великобритании и поэтому его уголовное преследование необходимо прекратить. Но гособвинение и суд в это не поверили. В прениях сторон адвокаты настаивали на оправдании подзащитного.

Алексей Чернышев, Владивосток