Власти Белоруссии сообщили о создании новых видов вооружения совместно с Россией

Россия и Белоруссия совместно работают над созданием принципиально новых видов вооружения, заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии Дмитрий Пантус.

«Мы активно наращиваем количество совместных опытно-конструкторских работ, целью которых является создание принципиально новых видов вооружения», — сказал господин Пантус в интервью журналу «Национальная оборона».

По словам председателя ГВПК, Минск и Москва работают над формированием единого оборонно-промышленного пространства в рамках Союзного государства. Сотрудничество основано на взаимном обмене технологиями. «Режим изоляции, который пытаются ввести в отношении наших стран, послужил мощнейшим стимулом для углубления совместной работы»,— сказал он.

Дмитрий Пантус добавил, что Россия при выполнении гособоронзаказа не может обойтись без белорусских комплектующих, как и Белоруссия зависит от российских.