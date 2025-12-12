Мединский: среди властей Украины есть те, с кем можно разговаривать

Помощник президента России Владимир Мединский сказал, что среди украинских чиновников есть «те, с кем можно разговаривать». По его словам, они «слышат какую-то аргументацию и готовы найти компромиссное решение».

«Точка зрения, к сожалению, очень часто зависит от места сидения. Вот они сидят на том месте, они сами себя накрутили, сами себя в этом убедили, и они так думают. Как давно они так думают? Кто-то начал с момента назначения на должность в администрации Зеленского, а кто-то, может, думает так с 91-го года, а кто-то с рождения»,— сказал господин Мединский на форуме «Вместе победим» (цитата по «РИА Новости»).

Помощник президента добавил, что с некоторыми украинскими чиновниками, наоборот, невозможно разговаривать вовсе. Владимир Мединский сказал, что у него был разговор «с одним всенародно печально известным их руководителем». Собеседника господин Мединский назвал «агрессивным инопланетянином».