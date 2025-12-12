Отмененный фестиваль Signal в 2026 году пройдет в Подмосковье

Музыкальный фестиваль Signal в 2026 году пройдет на территории промышленного массива «Энергомаш» в подмосковном Чехове. В 2025 году его впервые не стали проводить в калужском арт-парке Никола-Ленивец.

Как сообщили организаторы Signal, фестиваль запланирован на 22–24 мая 2026 года. Организаторы анонсировали выступления более 70 артистов на шести сценах, которые будут интегрированы в заводские конструкции и природный ландшафт.

Впервые фестиваль Signal прошел в 2017 году. Традиционно местом его проведения был Никола-Ленивец. В 2025 году организаторы Signal сообщили, что «администрация сельского поселения уведомила о нецелесообразности проведения фестиваля». Губернатор Калужской области заявлял, что Signal был отменен, так как «с учетом текущей ситуации» невозможно обеспечить безопасность посетителей.