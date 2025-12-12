Возле Театра на Таганке открыли памятник режиссеру Юрию Любимову

В Москве состоялось открытие памятника режиссеру и основателю Театра на Таганке Юрию Любимову. Памятник установлен у входа на новую сцену театра.

Об открытии памятника господину Любимову сообщила пресс-служба Театра на Таганке. Там уточнили, что в церемонии участвовали в том числе худрук Театра Наций Евгений Миронов и спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой.

Открытие памятника приурочено к 110-летию со дня рождения Юрия Любимова, которое пройдет в 2027 году. Идею предложила вдова режиссера Каталин Любимова.

Театр на Таганке основан в 1964 году. Юрий Любимов был его художественным руководителем первые 20 лет. В 1984 году его лишили советского гражданства. В 1988 году господин Любимов смогу вернуться в Москву и вновь стал худруком Театра на Таганке. В 1990-м также назначен директором. Оба поста занимал до 2011 года. Умер господин Любимов в 2014 году в возрасте 97 лет.