Бывшему ярославскому министру отменили меру пресечения

Ярославский областной суд отменил постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий для бывшего министра цифрового развития Ярославской области Александра Королева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу облсуда.

Фото: Министерство цифрового развития ЯО

Апелляционное представление в облсуд подала прокуратура. Информагентство уточняет, что теперь Кировский районный суд вновь рассмотрит вопрос о мере пресечения для экс-министра.

Господин Королев обвиняется в получении взяток от IT-компаний, а также в незаконном обороте наркотиков. Александр Королев занимал пост министра с января 2023 года по сентябрь 2024 года. На момент задержания он покинул Ярославль и занимал пост директора департамента по эксплуатации ФКУ «Государственные технологии».

В январе 2025 года Кировский районный суд арестовал экс-министра. В июне Александр Королев был отпущен под домашний арест, а в ноябре в качестве меры пресечения ему назначили запрет определенных действий.

