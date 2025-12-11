Часть Красноперекопского района Ярославля осталась без тепла

В Красноперекопском районе Ярославля возникли проблемы с теплоснабжением нескольких многоквартирных домов. Об этом сообщили в мэрии города.

Инцидент произошел сегодня в ходе плановых работ ТГК-2. Без отопления остались дома на улицах 8 Марта, Бахвалова, Закгейма, Носкова и Красноперекопская.

В настоящее время специалисты ТГК-2 занимаются поиском утечек теплоносителя и устранением повреждений. По информации компании, работы продолжаются. Ожидается, что поэтапное восстановление подачи тепла в дома начнется в первой половине 12 декабря.

Антон Голицын