Выпустившая «Евангелион» студия Gainax закрылась спустя почти 42 года работы

Анимационная студия Gainax, выпустившая аниме «Евангелион» и «Гуррен-Лаганн», завершила процедуру банкротства и прекратила свою работу. Об этом сообщил один из основателей Gainax, режиссер «Евангелиона» Хидэаки Анно на сайте своей студии Khara.

«Для меня, как для акционера, участвовавшего в деятельности компании более 20 лет с момента ее основания, это действительно печальный конец, но я принимаю его со спокойствием», — сообщил господин Анно.

Gainax была основана в 1984 году. Одни из самых известных проектов студии — аниме «Евангелион», которое вышло в 1995-м, «Гуррен-Лаганн» (2007), FLCL (2000-2001) и Gunbuster (1998-1999). 7 июня 2024 года Gainax объявила о банкротстве из-за невозможности погасить долги перед кредиторами.