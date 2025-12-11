Цена серебра на бирже впервые в истории поднялась выше $64 за тройскую унцию

Биржевая стоимость серебра впервые в истории поднялась выше $64 за тройскую унцию, свидетельствуют данные Investing.com.

На 21:35 мск стоимость тройской унции серебра на бирже поднималась на 3,88%, до $64,2135. К 21:48 мск цена на драгметалл замедлила рост до 3,80% и составила $64,1655.

Стоимость фьючерса на медь с поставкой в марте 2026 года к 21:48 достигла $5,5 тыс. на момент закрытия торгов. Аналогичной цены в то же время достиг фьючерс на медь с поставкой в марте 2026-го.