В донецкой школе №115 9 декабря открыли памятник погибшему на СВО американцу Майклу Глоссу. На памятной табличке под бюстом указано: «Солдат — это не профессия, а призвание. Нет чужой земли для тех, кто сражается за справедливость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония возложения цветов к памятникам ефрейтору Ивану Коковину и рядовому Майклу Глоссу, погибшим 4 апреля 2024 года при освобождении города Часов Яр

Майкл Александр Глосс был сыном Джулиан Галлины Глосс, заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям, и Ларри Глосса, ветерана ВМФ США, который сейчас руководит компанией по разработке программного обеспечения для Пентагона и НАТО. Майкл приехал в Россию в 2023 году и подписал контракт с Минобороны РФ. Он служил в 137-м гвардейском десантном полку и погиб 4 апреля 2024-го. Его тело было отправлено в США и похоронено в Фэрфаксе, штат Виргиния. Майкл Глосс посмертно удостоен российского ордена Мужества, награду его семье власти РФ передали через специального посланника президента США.

Майкл Глосс с раннего возраста занимался волонтерской деятельностью и гуманитарной помощью, был волонтером в гуманитарных операциях по восстановлению после природных бедствий в Турции и Гондурасе. До службы в России он учился в США и участвовал в экологических и социальных проектах.

Дмитрий Сотак