«Ангелы» и деньги

В Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление МКУ «Управление капитального строительства Ростова-на-Дону» о взыскании с ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» 11,2 млн. руб. МКУ требует взыскать с ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» неустойку за нарушение сроков реставрации «Дома с ангелами» в историческом центре Ростова-на-Дону. Работы компания должна была выполнить в рамках муниципального контракта, заключенного в 2021 году на общую сумму 44 млн руб.



Арбитражный суд Ростовской области принял к производству заявление МКУ «Управление капитального строительства Ростова-на-Дону» о взыскании с ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» 11,2 млн. руб. неустойки за срыв сроков выполнения муниципального контракта на реставрацию памятника архитектуры — трехэтажного «Дома с ангелами», расположенного в донской столице на ул. Московской, 72. Контракт на разработку инженерных изысканий и проектно-сметной документации был заключен в 2021 году. Согласно документам, общая стоимость работ — 44 млн руб. Срок его исполнения — 16 месяцев с момента подписания контракта. Об этом сообщили в ходе первого судебного заседания в областном арбитраже, на котором присутствовал корреспондент «Ъ-Ростов».

«Дом с ангелами» (официально — доходный дом наследников В. Р. Максимова) — старинное здание в Ростове-на-Дону, расположенное по адресу: ул. Московская, 72. Построен в 1899 году как торговый дом двумя ростовскими купцами Веньямином Кисиным и Исааком Фроймовичем. Они торговали мануфактурой и готовым платьем. Квартиры на верхних этажах снимали адвокаты, врачи, инженеры. Нижние комнаты сдавали простым людям. В годы Великой Отечественной войны в дом попала бомба, уничтожила часть здания, выходившую на пер. Газетный. Ее так и не смогли восстановить. В 1998 году объект был включен в реестр памятников истории и культуры регионального значения. В 2009-м городские власти признали здание аварийным, а в 2015 году — расселили жильцов всех 12-ти комнат.

В 2021 году администрация Ростова-на-Дону приняла решение превратить «Дом с ангелами» в музей. Широкой общественности были озвучены намерения провести реставрационные работы и представить ростовчанам экспозицию, посвященную истории города. Затраты на капитальный ремонт объекта оценивали в 140 млн руб. Но эта идея так и осталась нереализованной.

В декабре 2021 года власти Ростова вернулись к вопросу реставрации доходного дома и даже назвали ориентировочные сроки — первое полугодие 2023 года. Тогда же выяснилось, что участок под этим памятником архитектуры не сформирован: дом перешел городу, а земля под ним находится в частных руках и владельцы не планировали передавать городской власти эту территорию.

Но без их согласия проект реконструкции объекта не прошел бы экспертизу. Год ушел на то, чтобы выкупить у частных собственников землю под «Домом с ангелами» и привести в соответствие исходно-разрешительную документацию.

Из материалов суда следует, что ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» зарегистрировано Москве, по адресу ул. Школьная, д.24. Специализация — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Контракт с МКУ «Управление капитального строительства Ростова-на-Дону» предприятие заключило 22 ноября 2021 года.

После того, как специалисты ФГУП приступили к выполнению работ по контракту, возникли сложности с получением исходных данных. В частности, подвальные помещения литера «Г» исторически относящиеся к литеру «А» (наземная часть здания была разрушена во время войны) находились в частной собственности, что, по словам представителей предприятия, не позволяло им работать. Кроме того, пришлось вносить правки в границы участка с учетом контуров здания и изменять вид разрешенного к использованию земельного участка. Для этого необходимо было выкупить у собственников данные помещения. 21 марта 2023 года ФГУП направило заказчику письмо о приостановке работ «до получения полных откорректированных исходных данных». В течение года ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» поэтапно выкупило все подвальные помещения дома, подлежащего реставрации, и произвело необходимую корректировку данных по всем помещениям объекта.

По словам представителей Управления капитального строительства Ростова-на-Дону, 26 июля 2024 года они направили запрашиваемую ответчиком исходно-разрешительную документацию. В пакет документов вошли правоустанавливающие документы на земельный участок, градостроительный план объекта, технические условия подключения к инженерным сетям (водоснабжение, канализация, электроснабжение, газоснабжение), разрешение на реконструкцию.

«С этого момента срок приостановки истек, — подчеркнули специалисты организации. — Однако более чем через год в адрес ответчика направлялись разделы проектно-сметной документации, которые не были откорректированы. МКУ неоднократно направляло замечания, которые были предоставлены на согласование, но специалисты ФГУП эти замечания не учли в полном объеме».

В итоге, руководство Управления капитального строительства Ростова-на-Дону приняло два решения: о расторжении контракта с ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» в одностороннем порядке и об обращении с заявлением в Арбитражный суд региона о взыскании с исполнителя неустойки за срыв сроков выполнения контрактных обязательств. 1 ноября 2025 года решение о расторжении контракта вступило в силу. По оценкам специалистов ростовского управления, по состоянию на эту дату размер неустойки составляет 11,2 млн руб.

В ФГУП не согласились с тем, что должны заплатить многомиллионный штраф. Юристы предприятия, в ответ на обращение МКУ в областной арбитраж, направили отзыв-возражение при помощи электронной системы ГАС «Правосудие».

Следующее судебное заседание по этому делу состоится 20 января 2026 года.

Валентина Любашенко