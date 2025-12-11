Путин провел телефонный разговор с командирами подразделений на передовой

После совещания в Кремле по ситуации в зоне СВО президент России Владимир Путин поговорил по телефону с двумя командирами подразделений на передовой. Об этом сообщили в пресс-службе российского президента, передает ТАСС.

Владимир Путин в присутствии полковника Дениса Пирогова провел телефонный разговор с командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады полковником Ярамиром Темирхановым, который участвовал в занятии Северска российскими войсками.

Президент России также поговорил по телефону с командиром 177-го полка Каспийской флотилии полковником Сергеем Черданцевым. Его Владимир Путин поблагодарил за службу.