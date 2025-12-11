Безработица в Пензенской области достигла рекордно низких значений

Уровень безработицы в Пензенской области снизился до рекордных 1,5% по состоянию на октябрь 2025 года. Как заявил губернатор Олег Мельниченко в ходе прямой линии, еще в 2022 году показатель безработицы в регионе составлял 3,7%.

В области зафиксирован дефицит кадров: при 9 тыс. открытых вакансий в службе занятости зарегистрировано лишь около 2,5 тыс. человек. Наиболее остро нехватка ощущается в здравоохранении, сельском хозяйстве и образовании.

Глава региона сообщил, что численность работников на промышленных предприятиях к декабрю достигнет 81 тыс. человек (26% от занятых в экономике). В секторе МСП занято около 240 тыс. жителей.

Нина Шевченко