«Молот» проиграл в Воскресенске

Во втором матче гостевой серии игр «Молот» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ проиграл «Химику» в Воскресенске. Хозяева льда уже к средине второго периода вели в счете 3-0 и только тогда пермским хоккеистам удалось забросить шайбу. Отличился Михаил Казаков. Этот гол стал единственным для пермской команды, а «Химик» сумел забить еще. Итоговый результат 4:1 в пользу подмосковной команды.

Следующую игру подопечные Альберта Мальгина проведут 13 декабря против столичной «Звезды».