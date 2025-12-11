На Саратовском аптечном складе не нашли просроченных медикаментов

Министр здравоохранения Владимир Дудаков и врио руководителя Росздравнадзора по Саратовской области Людмила Объедкова провели инспекцию на региональном аптечном складе. По итогам проверки, состоявшейся на прошлой неделе, просроченных или неиспользуемых препаратов не обнаружено.

В ходе контрольного мероприятия подтверждена широкая представленность льготных медикаментов, а система «Честный знак» показала оперативное движение товара. Отгрузка ведется по графику и заявкам медучреждений.

На 2025 год на льготные лекарства выделено 5,6 млрд руб., включая 4,5 млрд руб. из областного бюджета. Господин Дудаков отметил, что с 2022 года финансирование закупок ежегодно растет на 30% при поддержке губернатора Романа Бусаргина.

Нина Шевченко