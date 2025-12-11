Дела уехавших ставят на поток

Вопрос о совершенствовании процедуры заочного судебного разбирательства стал 11 декабря предметом обсуждения на круглом столе в Совете федерации. Заочные приговоры пока еще составляют незначительную долю в общей массе дел, но в последнее время приобретают все большую актуальность. Судьи предлагают подумать о расширении категорий дел, которые можно рассматривать в отсутствие подсудимого, а прокуроры — об упрощении самого процесса.

В условиях растущего числа преступлений, затрагивающих общественную безопасность и основы госвласти, процедура заочного рассмотрения уголовных дел становится ключевым инструментом доступа потерпевших к правосудию и основой неотвратимости наказания. Об этом заявил первый зампред комитета Совета федерации по конституционному законодательству Николай Владимиров, открывая круглый стол, посвященный законодательному регулированию заочного разбирательства.

Судья Верховного суда (ВС) Алексей Карлин напомнил, что сейчас заочный приговор может быть вынесен, когда подсудимый сам ходатайствует о рассмотрении дела небольшой или средней тяжести в его отсутствие, либо по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях — если тот уклоняется от явки в суд. Удельный вес приговоров по таким делам невелик: в среднем 0,5% от общего количества осужденных с 2022 года по первое полугодие 2025-го (по преступлениям небольшой и средней тяжести — 0,8%).

За тяжкие и особо тяжкие преступления в этот период заочно осудили всего 802 человек, но налицо рост числа таких приговоров: с 97 в 2022 году до 299 в 2024-м, то есть сразу в три раза.

Заочно дела о тяжких и особо тяжких преступлениях рассматриваются в исключительных случаях, подчеркнул господин Карлин. Это может быть, например, особая общественная опасность преступления либо случаи, когда розыск обвиняемого не дал результатов или его экстрадиция невозможна. Если лицо задержано или добровольно явилось в суд, это является безусловным основанием для отмены заочного приговора, после чего дело рассматривается в обычном порядке.

Начальник отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики в области уголовного судопроизводства ВС Михаил Шалумов рассказал, что аналитическое управление суда по поручению председателя ВС затребовало и изучает предложения судов по совершенствованию судопроизводства.

Предлагается предусмотреть возможность заочного рассмотрения дел о преступлениях небольшой и средней тяжести без согласия подсудимого, а также отказаться от безусловного пересмотра приговора по ходатайству осужденного в случае его явки.

«Практика показывает, что многие приговоры постановлены законно и обоснованно. Проводилось судебное разбирательство, тратилось время многих людей — а потом все это по одному ходатайству отменяется»,— посетовал господин Шалумов. Возможно, следует ввести дополнительные критерии, по которым судьи могли бы оценивать необходимость пересмотра заочных приговоров, предложил он.

Идею горячо поддержала старший прокурор Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры Мадина Долгиева.

Сегодня, по словам Мадины Долгиевой, заочное судопроизводство практически уже работает как конвейер: оно приобрело массовый характер, превратилось из исключения в абсолютно рутинную практику.

И это требует безусловного пересмотра процессуальных основ такого судопроизводства, считает госпожа Долгиева. Например, получила широкое распространение практика заочного рассмотрения дел в отношении иностранцев, которые никогда не находились на территории РФ, отметила она: «То есть не предполагается даже направление наших заочных приговоров для исполнения на территорию других государств».

Но даже по таким делам суд обязан проводить предварительные слушания: эта процедура носит абсолютно формальный характер, что приводит к неоправданной трате ресурсов, пожаловалась прокурор. В прошлом году было несколько отмен приговоров только из-за отсутствия предварительных слушаний, «а потом в СМИ курсировала негативная информация о том, что отменен приговор в отношении какого-то иноагента». И совершенно «пустой тратой ресурсов» в прокуратуре считают механизм безусловной отмены приговора по ходатайству осужденного. На замену можно предложить «усиленную» процедуру рассмотрения в апелляции, заявила Мадина Долгиева.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян заверил собравшихся, что заочные приговоры — это нормальная практика, признанная международными институтами.

Однако нормы УПК, регулирующие заочное разбирательство, носят общий характер, а закон никак не конкретизирует случаи, по которым возможно вынесение приговора заочно, посетовал он. На практике это дает возможность для произвольного принятия решений, считает адвокат, поэтому законодателю следовало бы уточнить и сузить круг подобных дел.

Анастасия Корня