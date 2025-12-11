Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ставропольском крае туман ограничил видимость на дорогах

В Ставропольском крае ухудшились погодные условия. Густой туман значительно ограничил видимость в Ипатовском округе, где также отмечается небольшой дождь. Аналогичная ситуация сложилась в Ставрополе. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Неблагоприятные условия затронули автодорогу «Астрахань-Элиста-Ставрополь». Автомобилистам рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию, включить ближний свет фар или противотуманные огни. Следует также избегать резких маневров и торможений, проявлять особую осторожность в зонах с ограниченной видимостью.

Пешеходам советуют переходить дорогу исключительно в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности.

Константин Соловьев

