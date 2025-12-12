Болезням прописали инструкцию

Минздрав опубликовал приказ, описывающий порядок применения клинических рекомендаций (КР) в больницах и поликлиниках. Документ предписывает лечащему врачу самостоятельно выбрать тактику обследования на основе КР с учетом особенностей конкретного пациента. Для выбора метода лечения приказ разрешает использовать данные из разных рекомендаций. Ранее Минздрав собирался законодательно закрепить обязанность врачей применять КР в своей практике, но отказался от этой идеи после критики экспертов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Приказ Минздрава №642н «Об утверждении порядка применения клинических рекомендаций» опубликован вечером в среду, 10 декабря, на pravo.gov.ru. “Ъ” обратил внимание на документ.

Клинические рекомендации содержат алгоритмы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов. С 2019 года начался поэтапный переход медицинских организаций к оказанию помощи на основе рекомендаций. Это, пояснял Минздрав, должно гарантировать гражданам единый стандарт лечения в любой больнице и поликлинике. Планировалось, что с 1 января 2025 года все медучреждения и врачи будут обязаны использовать КР в работе. Но это требование вызвало критику части профессионального и экспертного сообщества, поскольку выполнить его в условиях реальной практики и нехватки финансирования сложно. Эксперты также жаловались на отсутствие четкого юридического статуса КР, поскольку они не являются нормативно-правовыми актами. В итоге было принято решение оставить КР необязательными.

Все утвержденные КР Минздрав размещает в рубрикаторе клинических рекомендаций — в нем сейчас содержится 653 КР. Сайт регулярно обновляется. Недавно опубликованные рекомендации описывают, к примеру, методы лечения лекарственного поражения печени, бешенства у взрослых и острого гепатита С у детей. При этом, как поясняли в Минздраве, возникла необходимость «дополнительных разъяснений правового статуса и порядка применения» КР. В связи с этим в июле 2025 года Госдума приняла закон, наделяющий министерство правом устанавливать специальный порядок применения клинических рекомендаций.

Из приказа №642н следует, что все медицинские организации (государственные, муниципальные и частные) должны «обеспечивать» оказание помощи на основе клинических рекомендаций, но их соблюдение «не является предметом федерального государственного контроля качества медицинской деятельности». Лечащий врач самостоятельно выбирает тактику обследования и лечения на основе КР, но с учетом особенностей конкретного пациента. При необходимости медик может созвать консилиум и использовать сведения из разных клинических рекомендаций. Если в организации нет возможности оказать помощь по КР (нет лицензии, оборудования или специалистов), пациента можно направить в другую организацию или использовать телемедицинские технологии.

«Врачи, ориентируясь на клинические рекомендации, принимают обоснованные решения на базе доказательной медицины. Такой подход способствует повышению эффективности лечения, снижению риска осложнений и смертности»,— пояснили “Ъ” приказ в пресс-службе Минздрава.

В министерстве подчеркивают, что, хотя соблюдение КР напрямую не контролируется, документы служат «основой для формирования критериев оценки качества медицинской помощи по группам заболеваний или состояний, что будет использоваться при проведении экспертизы качества оказанной медицинской помощи».

Медработникам все же необходимо придерживаться КР, считает адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова. «Хотя разработаны они далеко не для всех ситуаций,— отмечает юрист.— Часть опубликованных рекомендаций вызывает вопросы. Иногда за их основу взяты устаревшие исследования либо в них включены препараты, не отвечающие принципам доказательной медицины». Госпожа Рыжкова отмечает, что необоснованное отступление от клинических рекомендаций трактуется судами как «дефект оказания медицинской помощи». Эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров подчеркивает, что КР по-прежнему обязательны при экспертизе качества медпомощи по ОМС и в судебно-медицинской экспертизе. В утвержденном приказе, отмечает господин Федоров, «не появилось ни одной нормы, способной повлиять на уже сформированную позицию судов и правоохранительных органов об обязательности этих документов».

Наталья Костарнова