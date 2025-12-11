ЛДПР припала к земле

В преддверии выборов в Госдуму-2026 ЛДПР делает акцент на развитии регионов и малых городов. Установки к кампании на обучающем слете партии, который прошел 11 декабря в подмосковном Пересвете, дал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. По словам партийцев, электорат либерал-демократов омолаживается и утрачивает традиционные для партии строго мужские черты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам Леонида Слуцкого, слет подводит итоги «первой агитационной волны» к выборам в Госдуму-2026. Из общения с людьми «на земле» — по регионам партия направляла агитавтобусы — либерал-демократы извлекли массу уроков. Так, ощутимее всего граждан беспокоят «финансовое давление» (долговая нагрузка, растущие цены), «безопасность и качество жизни» (ЖКУ, продукты, медицина) и «социальная деградация» малых городов и сел. Соответственно, задача партийцев — предложить «эффективные решения» соответствующих проблем, объяснил лидер партии.

Тональность в общении с избирателем лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рекомендовал избрать мягкую и успокаивающую.

Люди приходят к партийцам «со своей болью» и зачастую выражают ее «зло, хлестко и резко», подчеркнул он: «Имеют право, мы готовы эту боль разделять, принимать и не заметать под ковер». Гражданам необходимо доказать, что ЛДПР «сможет решить проблему и сделать лучше», добавил политик. Роль партии в системе, напомнил Леонид Слуцкий, «быть корректирующей силой», то есть «доносить правду от людей к власти без революционной риторики». «Главной оппозиционной партией страны» ЛДПР стала не за счет «видимой оппозиционности» и «голосований против», а из-за «близости к людям», напутствовал председатель: «Мы главная партия, на которую россияне могут реально рассчитывать».

Акцент на работе с жителями малых городов корреспонденту “Ъ” подтвердил заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по сопровождению избирательных кампаний Давыд Губарь: «Партия нацелена на то, чтобы в своей работе предлагать решения, которые улучшат положение людей там». В партии полагают, что работа на этом направлении стабильно отражается на партийных рейтингах. Параллельно сглаживается когда-то стабильный среди избирателей ЛДПР гендерный перекос в пользу мужчин, что находит отражение и в численности активисток и депутатов-женщин, добавил господин Губарь.

Электорат ЛДПР омолаживается, и, хотя базисной остается группа в возрасте 30–35 и 45–50 лет, избиратели до 24 тоже демонстрируют готовность проголосовать за либерал-демократов (от 8% до 10%), резюмировал Давыд Губарь.

Заместитель руководителя центрального аппарата по информационной политике Элеонора Кавшар подчеркнула, что иных выходов, кроме как присутствовать на всех платформах, у партийцев нет: «У кого-то Instagram (продукт компании Meta, признанной экстремистcкой и запрещенной в РФ.— “Ъ”), у кого-то Viber (заблокирован в РФ за нарушения законодательства.— “Ъ”), а кто-то только в Telegram». При этом возрастных медиапотребителей становится больше, в связи с чем либерал-демократы делают акцент в том числе на «Одноклассниках», отметила госпожа Кавшар: «Плюс тренд на "блогеров серебряного возраста" — это мы тоже берем на вооружение — и, безусловно, Max — это государственная политика».

Точки роста технологи ЛДПР видят на «Яндекс Дзен» и в классических медиа. «Непосредственно в малых городах люди по-прежнему ждут газету»,— подчеркнула Элеонора Кавшар и анонсировала новый большой тираж газеты «с интересными форматами для избирателей». Намерены партийцы работать с региональным ТВ, где, «к сожалению, бывают сложности и местами нас подрезают», сообщила политик, а также с радио.

В целом задачей ЛДПР остается уверенное второе место на выборах в Госдуму-2026.

«Мы должны исполнить мечту нашего отца-основателя, подтвердить на ЕДГ статус второй политической силы в стране»,— провозгласил Леонид Слуцкий. В успехе замысла, во всяком случае публично, политик не сомневается.

Григорий Лейба