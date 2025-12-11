На проспекте Науки выбило люк, из-под земли идет дым

На перекрестке проспекта Науки и улицы Обручевых вечером 11 декабря выбило люк, после чего из колодца повалили пламя и густой дым. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, местные жители слышали негромкий хлопок, похожий на взрыв или звук бьющегося стекла, после чего из образовавшегося отверстия начала выходить струя горячего воздуха, а затем появился огонь и дым.

Место ЧП огородили, на участке работают сотрудники МЧС, ТЭК, «Россетей» и газовых служб. По сведениям СМИ, колодец числится на балансе «Ростелекома», а причиной инцидента могут быть повреждения в сетях интернет-провайдера.

Артемий Чулков