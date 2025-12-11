В столовой Самарской губернской думы просят вернуть украденную посуду

Сотрудники столовой Самарской губернской думы обратились ко всему посетителям с просьбой вернуть на место кем-то взятые приборы и посуду. О соответствующем объявлении сообщил депутат Михаил Абдалкин в своем Telegram-канале.

«Сотрудники столовой повесили объявление, чтобы, видимо, пристыдить. Однако у большинства депутатов ни стыда, ни совести давно уже нет. Все продано»,— написал парламентарий.

Как отмечается в объявлении, из столовой пропали даже подносы.

Андрей Сазонов